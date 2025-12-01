"C dans l'air" lundi 1er décembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 1er décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 1er décembre 2025, Caroline Roux reçoit Bernard-Henri Levy, écrivain et philosophe, fondateur et directeur de « La Règle du jeu ». Son film « Notre guerre », coréalisé avec Marc Roussel sur le front, dans l’est de l’Ukraine, est disponible en replay sur France.tv.

Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens, à la veille d'une rencontre entre l'envoyé américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. Incarnation depuis bientôt quatre ans de la résistance ukrainienne à l'invasion russe, le président ukrainien fait face dans son pays à un important scandale de corruption éclaboussant le gouvernement, qui a contraint à la démission le puissant chef de cabinet du président, Andriï Iermak.

Lundi en fin de matinée, le président français a accueilli son homologue ukrainien, puis Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont pu échanger avec les négociateurs américain Steve Witkoff et ukrainien Roustem Oumerov qui mènent des discussions en Floride. La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, avant une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles. Les Européens espèrent que l'administration Trump, qu'ils soupçonnent de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine.

En dépit des négociations menées par les Américains dans un effort pour mettre fin à la guerre, la Russie multiplie ses frappes de drones et de missiles sur l'Ukraine.

Au moins quatre personnes ont été tuées et 22 autres blessées lundi dans une frappe de missile russe sur Dnipro, grande ville du centre-est du pays, selon un nouveau bilan officiel. L'Ukraine, elle, a revendiqué samedi l'attaque par des drones navals de deux pétroliers de la flotte fantôme russe en mer Noire. Ces engins ont également été lancés contre un terminal pétrolier dans le port russe de Novorossiïsk.

Bernard-Henri Levy nous donnera son analyse de la situation, alors que les négociations sur un plan de paix s'accélèrent.

Général Jean-Paul Perruche, général de corps d’armée, ancien directeur général de l’état-major de l’Union européenne et ancien chef de la mission militaire auprès du commandement suprême allié de l’Otan en Europe.

Alain Bauer, professeur émérite de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant à Washington.

Patricia Allemonière, grand reporter spécialiste des questions internationales.

Encore une semaine cruciale pour l’Ukraine. Volodymyr Zelensky est reçu ce lundi à l’Élysée par Emmanuel Macron, afin d’échanger sur les négociations et le plan de paix proposé par Donald Trump. Cette nouvelle visite en France du président ukrainien, la dixième depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, intervient au lendemain de nouvelles discussions en Floride. Les Russes n’étaient pas autour de la table : il n’y avait que les Américains et les Ukrainiens, mais le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a jugé que ces pourparlers avaient été « productifs », même s’il a prévenu qu’« il restait encore du travail ». Une source proche de la délégation ukrainienne a confié de son côté à l’AFP que ces discussions n’étaient « pas faciles ».

Cela n’a pas empêché le président américain d’afficher dimanche son optimisme à bord d’Air Force One. « Je pense que la Russie aimerait que cela se termine, et je pense que l’Ukraine… je sais que l’Ukraine aimerait que cela se termine », a déclaré Donald Trump.

L’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, qui a participé aux discussions en Floride, doit de nouveau se rendre à Moscou mardi pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine. Ces échanges seront suivis de près par les Ukrainiens, les Européens et les Américains, tant l’envoyé spécial est considéré comme proche de Moscou depuis la divulgation d’un appel téléphonique avec un conseiller diplomatique russe par l’agence Bloomberg.

Les Européens espèrent que l'administration de Donald Trump, qu'ils soupçonnent de « complaisance » vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.

De son côté, le président ukrainien – qui incarne depuis bientôt quatre ans la résistance ukrainienne à l'invasion russe – a dû se séparer en urgence de son chef de cabinet, Andriy Yermak, éclaboussé par un important scandale de corruption. Un timing qui ne pouvait pas être plus mauvais pour l’Ukraine, alors que dans le pays les attaques incessantes des drones et des missiles russes sur les villes se poursuivent et que sur la ligne de front l’armée russe gagne du terrain, kilomètre carré par kilomètre carré, même si l’armée ukrainienne réussit encore des coups d’éclat, comme l’attaque de deux pétroliers russes par des drones marins le week-end dernier.

