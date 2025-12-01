"C à vous" lundi 1er décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 1er décembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 1er décembre 2025 :

18:55 C à vous

Crise de la natalité : le nombre de bébés a encore baissé en 2025 en France

Maxime Sbaihi, économiste spécialiste des questions démographiques.

Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint du pôle vie privée du Parisien-Aujourd'hui en France.

Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau condamné à 4 ans de prison ferme et 5 ans d’inéligibilité

Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne (2014-2022).

20:00 C à vous, la suite

Camille Cottin et Nathan Ambrosioni, pour le film « Les enfants vont bien ».

Jean-Pierre Foucault pour l’élection de Miss France 2026 samedi soir sur TF1.

Joyce Jonathan, pour son single « Comme d'hab ».