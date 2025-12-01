recherche
"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 1 décembre 2025
"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 1er décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 1er décembre 2025 :

La danse des molécules : une ode aux créations culinaires

Hervé This, physico-chimiste, est le co-inventeur de la gastronomie moléculaire et physique. À ne pas confondre avec la cuisine moléculaire, la gastronomie moléculaire "est la discipline scientifique qui explore les mécanismes des phénomènes qui ont lieu quand on cuisine". Bien qu'il ne soit pas chef cuisinier, Hervé This publie "Inventions culinaires, gastronomie moléculaire" (aux éditions Odile Jacob), ouvrage dans lequel il propose "46 inventions culinaires accompagnées de 120 recettes inédites". Il est notre invité.

Ukraine : Volodymyr Zelensky est-il encore légitime pour négocier la paix ?

Ce matin, le chef d'État ukrainien a été accueilli, pour la deuxième fois en deux semaines, à l'Élysée par Emmanuel Macron. Jamais Volodymyr Zelensky n’a paru aussi fragilisé à la fois par les scandales de corruption mais aussi par les négociations qui se poursuivent actuellement concernant un plan de paix. Son bras droit et conseiller politique, Andriy Yermak, a présenté sa démission le 28 novembre. Le chef de l’administration présidentielle est soupçonné d’être lié à une vaste affaire de corruption de détournement de fonds dans le secteur énergétique. Interlocuteur incontournable dans les négociations de paix avec les Américains et les Européens, son départ intervient dans un moment capital pour l'Ukraine. Dimanche, Zelensky a envoyé une délégation de "haut niveau" en Floride, pour échanger autour du plan de paix américain. De son côté, Moscou reçoit mardi, Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, critiqué pour sa proximité avec les Russes, afin d'échanger autour du plan de paix américain.

Xavier Mauduit s'intéresse à l'histoire des visites pontificales alors que le pape, Léon XIV, a choisi le Proche-Orient pour son premier déplacement à l'étranger.

Marie Bonnisseau nous emmène à Riquewihr, village alsacien de 1 500 habitants qui accueille chaque année près de 450 000 visiteurs à Noël.

Dernière modification le lundi, 01 décembre 2025 15:52
Publié dans Magazines
L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 décembre 2025 - 15:48

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 décembre 2025 - 15:48

