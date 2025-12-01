recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 1er décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 décembre 2025 799
"C ce soir" lundi 1er décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 1er décembre 2025 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 1er décembre 2025 :

Budget  Le retour du 49-3 ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste.

Blanche Leridon de l’Institut Montaigne.

Mathieu Souquière, essayiste.

Fabien Verdier, maire de Châteaudun (SE).

Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste.

Sylvain Bourmeau, directeur du média AOC.

Dernière modification le lundi, 01 décembre 2025 18:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

02 décembre 2025 - 14:09

Sur le même thème...

&quot;Cash Investigation&quot; sur Bernard Arnault et son empire, jeudi 4 décembre 2025 sur France 2

"Cash Investigation" sur Bernard Arnault et son empire, jeudi 4 décembre 2025 sur France 2

02 décembre 2025 - 10:41

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...