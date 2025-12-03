recherche
Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 3 décembre 2025
"Enquête d'action" en immersion avec les équipes de Police Secours à Orléans vendredi 5 décembre 2025 sur W9

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui a suivi les patrouilles mouvementée de Police Secours à Orléans.

À une heure de Paris, Orléans a la réputation d’être l’une des villes les plus sûres de France. Pourtant, depuis quelques années, les vols et cambriolages sont en forte augmentation : +43 % entre 2021 et 2024. Même tendance à la hausse pour les violences aux personnes : +23 %.

En première ligne : les équipes de Police Secours. Ils interviennent 24 heures sur 24 lorsqu’une situation d’urgence est signalée au 17. Et cela représente 200 appels par jour.

Thomas se rend chez un particulier qui a surpris des cambrioleurs chez lui. Chose rarissime : l’homme est parvenu à maîtriser l’un d’eux avant qu’il ne prenne la fuite !

D’ordinaire les policiers doivent partir à la poursuite des délinquants. Comme ces voleurs de câbles en cuivre lancés à 120 km/h sur les petites routes de campagne. Pour distancer les forces de l’ordre à leurs trousses, ils prennent tous les risques… quitte à se débarrasser de leur butin sur la chaussée.

Parfois, les vols s’accompagnent d’agressions. À la sortie d’une boîte de nuit, deux jeunes fêtards alcoolisés viennent d’être rackettés au moyen d’un cutter. Les policiers sont convaincus que les détrousseurs se cachent encore parmi les noctambules.

C’est l’angoisse de tout parent : un enfant de six ans a échappé à la vigilance de sa famille à proximité d’un plan d’eau. Dépêchés sur place, Sébastien et ses collègues redoutent le pire : un an plus tôt, une fillette de 5 ans s’est noyée au même endroit…

