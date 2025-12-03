recherche
Magazines

"M comme Maison" à Carnac vendredi 5 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 104
"M comme Maison" à Carnac vendredi 5 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:00 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène en Bretagne à Carnac.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine, M comme Maison s'installe en Bretagne Sud, dans le Morbihan. Un territoire à la saveur toute particulière, offrant une variété de paysages incroyables mais aussi des villes de caractère comme Carnac... Connue pour ses fameux alignements, ses espaces naturels et la richesse de son patrimoine historique.

Visite au cœur du quartier ostréicole, Elka et son mari ont racheté deux maisons mitoyennes, avec vue, sur l'anse de Pô. Elles étaient totalement en ruine : d'importants travaux ont donc dû être réalisés pour leur redonner vie. Ils en ont fait une maison d'hôtes : Oysterfarmer.

Comme chaque semaine, vous retrouverez la rubrique Changer ! Et c'est Cécile Siméone qui sera à l'œuvre pour aider Lucile à revoir son entrée et améliorer son séjour.

Nous ferons également un petit détour par le quartier de Belleville à Paris pour découvrir la rénovation d'un duplex de 54m2.

Et puis, nous irons à la rencontre de Marie-Adeline Riche, une créatrice et éditrice de tissus, passionnée de matières et couleurs. Elle nous fera découvrir son univers et ses coups de cœur déco !

Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 14:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Pearl Harbor, le monde s'embrase&quot; : document à revoir sur NOVO 19 vendredi 5 décembre 2025

"Pearl Harbor, le monde s'embrase" : document à revoir sur NOVO 19 vendredi 5 décembre 2025

03 décembre 2025 - 14:20

Sur le même thème...

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion avec les équipes de Police Secours à Orléans vendredi 5 décembre 2025 sur W9

"Enquête d'action" en immersion avec les équipes de Police Secours à Orléans vendredi 5 décembre 2025 sur W9

03 décembre 2025 - 13:55

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...