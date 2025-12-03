"M comme Maison" à Carnac vendredi 5 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:00 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène en Bretagne à Carnac.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine, M comme Maison s'installe en Bretagne Sud, dans le Morbihan. Un territoire à la saveur toute particulière, offrant une variété de paysages incroyables mais aussi des villes de caractère comme Carnac... Connue pour ses fameux alignements, ses espaces naturels et la richesse de son patrimoine historique.

Visite au cœur du quartier ostréicole, Elka et son mari ont racheté deux maisons mitoyennes, avec vue, sur l'anse de Pô. Elles étaient totalement en ruine : d'importants travaux ont donc dû être réalisés pour leur redonner vie. Ils en ont fait une maison d'hôtes : Oysterfarmer.

Comme chaque semaine, vous retrouverez la rubrique Changer ! Et c'est Cécile Siméone qui sera à l'œuvre pour aider Lucile à revoir son entrée et améliorer son séjour.

Nous ferons également un petit détour par le quartier de Belleville à Paris pour découvrir la rénovation d'un duplex de 54m2.

Et puis, nous irons à la rencontre de Marie-Adeline Riche, une créatrice et éditrice de tissus, passionnée de matières et couleurs. Elle nous fera découvrir son univers et ses coups de cœur déco !