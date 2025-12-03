"C à vous" mercredi 3 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 3 décembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Les Politiques, premier problème des Français selon une étude
Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation).
Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.
Algérie : dix ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Gleizes
Maxime Gleizes, frère de Christophe Gleizes.
Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF).
20:00 C à vous, la suite
George Clooney et Adam Sandler nous plongeront dans l’univers du film « Jay Kelly », disponible le 5 décembre sur Netflix.
Santa, marraine du Téléthon qui débute ce week-end, aux côtés de Kelly, atteinte de la maladie de Crigler-Najjar.