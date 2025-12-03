recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 3 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 876
"C à vous" mercredi 3 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 3 décembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 3 décembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Les Politiques, premier problème des Français selon une étude

Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation).

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Algérie : dix ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Gleizes

Maxime Gleizes, frère de Christophe Gleizes.

Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF).

20:00 C à vous, la suite

George Clooney et Adam Sandler nous plongeront dans l’univers du film « Jay Kelly », disponible le 5 décembre sur Netflix.

Santa, marraine du Téléthon qui débute ce week-end, aux côtés de Kelly, atteinte de la maladie de Crigler-Najjar.

Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 17:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

04 décembre 2025 - 09:19

Sur le même thème...

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

04 décembre 2025 - 09:10

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...