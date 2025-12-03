"C à vous" mercredi 3 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 3 décembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 3 décembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Les Politiques, premier problème des Français selon une étude

Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation).

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Algérie : dix ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Gleizes

Maxime Gleizes, frère de Christophe Gleizes.

Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF).

20:00 C à vous, la suite

George Clooney et Adam Sandler nous plongeront dans l’univers du film « Jay Kelly », disponible le 5 décembre sur Netflix.

Santa, marraine du Téléthon qui débute ce week-end, aux côtés de Kelly, atteinte de la maladie de Crigler-Najjar.