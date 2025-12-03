recherche
Magazines

"28 minutes" mercredi 3 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 412
"28 minutes" mercredi 3 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 26 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 3 décembre 2025 :

Exposition David au Louvre : l’ami de Marat devenu peintre de Napoléon

Jusqu'au 26 janvier prochain, il est possible de contempler l'immensité de l'œuvre de Jacques-Louis David, célèbre peintre néoclassique français, au musée du Louvre. Peintre officiel de Napoléon Bonaparte, il est également connu pour son engagement politique, notamment pendant la Révolution française. "La mort de Marat", "Le serment des Horaces" ou encore les premières ébauches du "Serment du Jeu de paume" sont exhibés dans cette exposition dont Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre, est le co-commissaire. Il est l'invité ce soir de 28 Minutes.

De la méritocratie à "l’héritocratie" : un point de bascule inéluctable en France ?

Le Conseil des prélèvements obligatoires, institution indépendante associée à la Cour des comptes, préconise de réformer en profondeur la fiscalité du patrimoine, dans son dernier rapport publié lundi 1er décembre. En 2024, les impôts sur le patrimoine ont représenté 113 milliards d'euros. Cette imposition est jugée peu efficace par l’institution au regard des objectifs de politique publique auxquels elle est censée contribuer. Aujourd’hui en France, la fortune héritée représente 60 % du patrimoine des Français. D'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine seront transmis, presque trois fois le montant de la dette publique actuelle.

Xavier Mauduit revient sur les relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe alors qu'Emmanuel Macron est attendu à Pékin aujourd'hui.

Marie Bonnisseau glisse sur la polémique de Pesaro, petit village italien, qui vient d'installer une patinoire emprisonnant la statue de Pavarotti, le célèbre ténor à la renommée internationale.

Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 15:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

04 décembre 2025 - 09:19

Sur le même thème...

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

04 décembre 2025 - 09:10

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...