"28 minutes" mercredi 3 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Exposition David au Louvre : l’ami de Marat devenu peintre de Napoléon

Jusqu'au 26 janvier prochain, il est possible de contempler l'immensité de l'œuvre de Jacques-Louis David, célèbre peintre néoclassique français, au musée du Louvre. Peintre officiel de Napoléon Bonaparte, il est également connu pour son engagement politique, notamment pendant la Révolution française. "La mort de Marat", "Le serment des Horaces" ou encore les premières ébauches du "Serment du Jeu de paume" sont exhibés dans cette exposition dont Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre, est le co-commissaire. Il est l'invité ce soir de 28 Minutes.

De la méritocratie à "l’héritocratie" : un point de bascule inéluctable en France ?

Le Conseil des prélèvements obligatoires, institution indépendante associée à la Cour des comptes, préconise de réformer en profondeur la fiscalité du patrimoine, dans son dernier rapport publié lundi 1er décembre. En 2024, les impôts sur le patrimoine ont représenté 113 milliards d'euros. Cette imposition est jugée peu efficace par l’institution au regard des objectifs de politique publique auxquels elle est censée contribuer. Aujourd’hui en France, la fortune héritée représente 60 % du patrimoine des Français. D'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine seront transmis, presque trois fois le montant de la dette publique actuelle.

Xavier Mauduit revient sur les relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe alors qu'Emmanuel Macron est attendu à Pékin aujourd'hui.

Marie Bonnisseau glisse sur la polémique de Pesaro, petit village italien, qui vient d'installer une patinoire emprisonnant la statue de Pavarotti, le célèbre ténor à la renommée internationale.