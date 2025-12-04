recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 4 décembre 2025
Ce jeudi 4 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Double vie : prendre ses jambes à son cou ou y croire jusqu'au bout ?

Aujourd'hui, Faustine Bollaert et ses invités vous plongent au cœur d’une réalité aussi fascinante qu’inquiétante : celle des doubles vies. Des histoires où l’on jongle entre vérités et mensonges, entre façade et secret… jusqu’au moment où tout bascule. Faut-il fuir avant que le mensonge ne s’effondre ? Ou rester, coûte que coûte, dans l’espoir que tout s’explique ?

15:05 Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit sur le plateau trois chanteuses et chanteurs qui se confient sans tabou.

Ycare, révélé dans « La Nouvelle Star » en 2008, a vécu 20 ans comme une fête sans repos, sombrant dans la nuit et les addictions.

Kévin, alias Keen V, a connu des épisodes dépressifs après le décès de sa grand-mère jusqu’à faire plusieurs tentatives de suicide.

Emma Daumas, découverte dans la « Star Ac’ » en 2002, est passée d’anonyme à vedette de la TV en quelques semaines. Elle a souffert d’un grand isolement et d'un sentiment de déracinement, ce qui a entraîné des phases de profondes dépressions.

Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025
Magazines
