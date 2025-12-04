"Ça commence aujourd'hui" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Double vie : prendre ses jambes à son cou ou y croire jusqu'au bout ?
Aujourd'hui, Faustine Bollaert et ses invités vous plongent au cœur d’une réalité aussi fascinante qu’inquiétante : celle des doubles vies. Des histoires où l’on jongle entre vérités et mensonges, entre façade et secret… jusqu’au moment où tout bascule. Faut-il fuir avant que le mensonge ne s’effondre ? Ou rester, coûte que coûte, dans l’espoir que tout s’explique ?
15:05 Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles
Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit sur le plateau trois chanteuses et chanteurs qui se confient sans tabou.
Ycare, révélé dans « La Nouvelle Star » en 2008, a vécu 20 ans comme une fête sans repos, sombrant dans la nuit et les addictions.
Kévin, alias Keen V, a connu des épisodes dépressifs après le décès de sa grand-mère jusqu’à faire plusieurs tentatives de suicide.
Emma Daumas, découverte dans la « Star Ac’ » en 2002, est passée d’anonyme à vedette de la TV en quelques semaines. Elle a souffert d’un grand isolement et d'un sentiment de déracinement, ce qui a entraîné des phases de profondes dépressions.