"Echappées belles" en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

Situées au cœur des Alpes françaises, les vallées de Courchevel, Méribel et Val Thorens sont devenues, depuis la création des stations de ski, une destination incontournable pour les passionnés de sports d’hiver.

Chaque année, ce sont près de 6 millions de touristes qui s’y donnent rendez-vous. Un tourisme de montagne qui fait rayonner la France dans le monde entier, puisqu’une immense majorité de cette clientèle est étrangère. Ainsi, à Val Thorens et Courchevel, près de 70 % des touristes sont étrangers (Belges, Hollandais, Brésiliens, Danois, etc.) tandis qu’à Courchevel, un tiers de la clientèle totale est anglaise. Liées par une histoire et un territoire communs, ces vallées sont cependant bien plus que de « simples » stations de ski. Du fait de ces importants flux touristiques internationaux, une véritable culture à part entière s’est développée au sein de la région.

Aux traditions centenaires s'ajoutent aujourd’hui de nombreuses influences étrangères. Un mélange des genres qui pousse de nombreux saisonniers à revenir chaque année travailler dans les stations mais aussi, pour certains, à s’y installer définitivement.

Par ailleurs, pour la population locale, ces échanges sont également une richesse non négligeable. Outre le fait que nombre d’entre eux vivent grâce à la venue des visiteurs du monde entier, les natifs de ces vallées développent plus qu’ailleurs de nouvelles expertises : technologies d’avant-garde, langues, services… ils se doivent d’exceller sur de nombreux points. Une raison de plus de découvrir l’incroyable beauté de leurs montagnes natales.

