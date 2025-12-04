"Chroniques criminelles" : l’affaire Natasha Hamaoui sur TFX samedi 6 décembre 2025

Pour cette enquête de "Chroniques Criminelles", direction le Loiret, non loin de Montargis. C’est là qu’en juillet 2018, Natasha Hamaoui, 39 ans, disparait du jour au lendemain sans laisser de trace. Alors oui, cette mère de famille nombreuse avait décidé de prendre un peu l’air après une période stressante. Mais de là à laisser ses 6 enfants sans nouvelles pendant des semaines, c’est incompréhensible.
La police pense d’abord à un départ volontaire et ne lance pas immédiatement les recherches. Mais en octobre 2018, son corps en décomposition est retrouvé, dissimulé sous des branchages à quelques kilomètres de son domicile. Alors, qu’est-il arrivé à Natasha ?
La réponse, glaçante, dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Samia Rasool : avocate des parties civiles
- François Gueroult : journaliste à France Bleu Orléans
- Virginie Selvetti : journaliste
- Sarah Bourletias : journaliste à La République du Centre
- Harry Hamaoui : frère de Natacha Hamaoui
- Florence Hamaoui : sœur de Natacha Hamaoui
- Thomas Bonnavaud : fils de Natacha Hamaoui
- Mélanie Graff : belle-fille de Natacha Hamaoui
- Claudine Morice : mère de Natacha Hamaoui
- Nicolas Bachelin : compagnon de Natacha Hamaoui.