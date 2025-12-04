"Chroniques criminelles" : l’affaire Natasha Hamaoui sur TFX samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à 21:05, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Guet-apens mortel pour la mère de famille ».

Pour cette enquête de "Chroniques Criminelles", direction le Loiret, non loin de Montargis. C’est là qu’en juillet 2018, Natasha Hamaoui, 39 ans, disparait du jour au lendemain sans laisser de trace. Alors oui, cette mère de famille nombreuse avait décidé de prendre un peu l’air après une période stressante. Mais de là à laisser ses 6 enfants sans nouvelles pendant des semaines, c’est incompréhensible.

La police pense d’abord à un départ volontaire et ne lance pas immédiatement les recherches. Mais en octobre 2018, son corps en décomposition est retrouvé, dissimulé sous des branchages à quelques kilomètres de son domicile. Alors, qu’est-il arrivé à Natasha ?

La réponse, glaçante, dans ce document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

