"C dans l'air" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 4 décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 4 décembre 2025, Caroline Roux reçoit Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense.

Le président français Emmanuel Macron a jugé jeudi "déterminante" la capacité de coopérer avec la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, lors d'entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. "Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de l'Ukraine et différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre", a-t-il déclaré.

De son côté, le président américain Donald Trump a assuré que Vladimir Poutine voulait "mettre fin à la guerre" en Ukraine, au lendemain d'une "très bonne rencontre" à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov. Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.

Depuis que Washington a présenté son plan pour mettre un terme au conflit, initialement considéré -notamment par les Européens- comme proche des positions russes, il a été retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens. Lors d'une réunion mercredi à Bruxelles en présence du négociateur ukrainien Oumerov, plusieurs pays de l'Otan, dont la Norvège, la Pologne et l'Allemagne, ont annoncé qu'ils allaient acquérir pour environ un milliard d'euros d'armes américaines au profit de l'Ukraine.

Jean-Yves Le Drian est notre invité. Il analysera avec nous l'état des négociations pour la paix en Ukraine. Il reviendra aussi sur l'état des relations transatlantiques et sur le rôle que les Européens pourraient jouer pour résoudre le conflit. Il réagira aussi à la confirmation en appel de la condamnation à 7 ans de prison en Algérie du journaliste sportif Christophe Gleizes.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste à La Tribune Dimanche.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Il ne reste plus que quelques jours aux députés pour examiner le projet de budget de la Sécurité sociale, dont le vote solennel est prévu mardi 9 décembre. Le Premier ministre a redit hier qu’il n’utiliserait pas le 49.3 pour le faire passer et a estimé possible de « trouver une zone d’atterrissage […] autour de 20 milliards d’euros de déficit ». Mais les discussions se tendent à l'Assemblée nationale, et Sébastien Lecornu a annulé l'intégralité de ses rendez-vous de la journée, notamment avec la CGT et la CFDT, pour se consacrer « aux débats parlementaires sur le PLFSS ».

Beaucoup de tensions se cristallisent autour de la suspension de la réforme des retraites et de l'augmentation de la CSG sur le capital, un point qui doit être examiné ce jeudi par les députés. Le débat promet d'être explosif. Le PS en fait un point clé pour voter le PLFSS (ce qui n'est pas encore acquis), tandis que Les Républicains (LR) et Horizons ne veulent pas en entendre parler. Édouard Philippe et ses troupes ont menacé ces dernières heures de ne pas voter le PLFSS si ces « irritants » restent dans le texte. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le patron de Renaissance : Gabriel Attal a appelé le fondateur d’Horizons à garder « son sang-froid » et ses « nerfs solides ». « Dans la période où l’air de la vie politique est devenu totalement irrespirable […], on a besoin de points de repère (…) Il faut tout faire pour avoir un budget d’ici la fin de l’année », a-t-il ajouté à destination de son prédécesseur à Matignon.

Le socle commun, sur lequel s'appuie Sébastien Lecornu et qui va de Renaissance à LR en passant par le MoDem et Horizons, se fracture alors que, chez LR, à l’approche des municipales, la tentation d’une alliance avec l’extrême droite gagne du terrain. Invité de la matinale de TF1 mercredi, Laurent Wauquiez a expliqué la ligne de son parti si jamais le candidat LR n'était pas présent au second tour : « Nous appellerons à voter tout sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, cela veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Tout sauf LFI, je ne peux pas être plus clair », a déclaré le président des députés LR. Et, dans certaines communes, certains franchissent le pas dès le premier tour. Ainsi, à Bourg-en-Bresse, des élus d’opposition Les Républicains ont décidé de se ranger derrière le candidat Reconquête pour constituer une liste commune.

Alors, un compromis est-il possible sur le budget de la Sécurité sociale ? Édouard Philippe veut-il faire tomber le gouvernement Lecornu ? Quelle est la position du parti LR vis-à-vis du RN et de Reconquête ? Enfin, après trois ans au pouvoir, quel est le bilan de la politique de Giorgia Meloni ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.