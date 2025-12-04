recherche
"C à vous" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 décembre 2025 997
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 4 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 4 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Condamnation de Christophe Gleizes : Emmanuel Macron promet “d’agir auprès des autorités algériennes”

Benjamin Stora, historien, co-auteur de “France/Algérie - Anatomie d'une déchirure” (Les Arènes).

Grippe : l’épidémie progresse partout en France

Vincent Enouf, virologue, directeur adjoint du Centre National de référence Virus des infections respiratoires à l’Institut Pasteur.

20:00 C à vous, la suite

Sébastien Tellier, pour son album “Kiss the beast” qui sort le 30 janvier prochain.

Philippe Manoeuvre, pour le spectacle “Un enfant du rock raconte” qu’il jouera au Théâtre de l’Oeuvre à partir du 21 janvier jusqu’au 4 mars 2026.

Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025 17:28
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...