"Sept à Huit" : Sigourney Weaver invitée du Portrait de la Semaine dimanche 7 décembre 2025 sur TF1

Une démarche élancée, un port de tête altier, Sigourney Weaver est, à n’en pas douter, l’élégance incarnée... avec cet air cordial, un brin aristocratique.

De retour à l’écran dans Avatar, elle est par la même occasion de retour en France. Un pays qu’elle connaît bien. Elle y séjourne depuis l’enfance. Au point de très bien en parler la langue.

Sigourney Weaver sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit" dimanche 7 décembre 2025 à 19:30 sur TF1.

Le 3ème opus d’Avatar de James Cameron, « Avatar : de feu et de cendres », sort en salle le 17 décembre.