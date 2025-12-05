recherche
"Sept à Huit" : Sigourney Weaver invitée du Portrait de la Semaine dimanche 7 décembre 2025 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 décembre 2025 235
Dimanche 7 décembre 2025 à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit", l'actrice Sigourney Weaver sera l'invitée du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.

Une démarche élancée, un port de tête altier, Sigourney Weaver est, à n’en pas douter, l’élégance incarnée... avec cet air cordial, un brin aristocratique.

De retour à l’écran dans Avatar, elle est par la même occasion de retour en France. Un pays qu’elle connaît bien. Elle y séjourne depuis l’enfance. Au point de très bien en parler la langue.

Sigourney Weaver sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit" dimanche 7 décembre 2025 à 19:30 sur TF1.

Le 3ème opus d’Avatar de James Cameron, « Avatar : de feu et de cendres », sort en salle le 17 décembre.

Magazines
