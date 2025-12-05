recherche
"Le monde de Jamy" : La vie cachée des montagnes à revoir sur NOVO 19 dimanche 7 décembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 5 décembre 2025
"Le monde de Jamy" : La vie cachée des montagnes à revoir sur NOVO 19 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir un numéro du magazine "Le monde de Jamy" : « La vie cachée des montagnes ».

Terre d’extrême et d’aventure, la montagne a fait l’objet des défis les plus audacieux. Mais des pans entiers de ces reliefs demeurent méconnus.

Dans ce numéro, Jamy nous fait découvrir la vie cachée des montagnes.

Dans le massif du Mont-Blanc, il part en mission avec des géologues pour surveiller des parois qui menacent de s'effondrer, à cause du réchauffement climatique. Il va mesurer le recul des glaciers et explorer une rivière qui s'enfonce sous la mer de Glace.

Dans les Alpes, la fonte des glaces fragilise certaines parois rocheuses. Les éboulements sont plus fréquents. Sur le pic des Drus, une paroi légendaire de l’alpinisme s’est effondrée en 2005. Le secteur est désormais sous haute-surveillance. Jamy part en mission avec Ludovic Ravanel, géomorphologue au CNRS. Il va régulièrement ausculter cette montagne.

Les montagnes renferment de véritables joyaux, des cristaux de quartz, qui se sont formés à la fin du soulèvement des Alpes, il y a environ 20 millions d’années. La récolte de ces cristaux est une longue tradition dans le massif du Mont-Blanc. Les cristalliers sont des alpinistes aguerris qui partent plusieurs jours dans la montagne à la recherche de nouveaux filons. Jamy rencontre deux d’entre eux, Joël Leroux et Olivier Michaux.
Dernière modification le vendredi, 05 décembre 2025 15:20
Magazines, Documentaires
