"C à vous" vendredi 5 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 5 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 5 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Lutte antiterroriste, rajeunissement des profils, marchés de Noël menacés...

Olivier Christen, procureur national antiterroriste.

Protoxyde d'azote : la famille Alléno tire la sonnette d’alarme

Isabelle Mescam-Alléno, maman d'Antoine Alléno et vice-présidente de l’association Antoine Alléno.

Thomas Alléno, frère d'Antoine Alléno et membre fondateur de l'association Antoine Alléno

20:00 C à vous, la suite

Raphaël Quenard, pour le livre édition collector « Clamser à tataouine ».

Eddy Mitchell, pour son album édition collector « Amigos ».

Ana Girardot, pour la série « Le comte de Monte Cristo » sur France 2.