Sommaire de "50' Inside" samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le pâtissier Cédric Grolet.



En coulisses • Voyage de préparation de Miss France 2026 en Martinique.

Le portrait • Didier Bourdon, l'inconnu incontournable.



La Story • « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction Hawaï



C'est un petit bout d’Amérique au milieu du Pacifique où des Français se sont lancé un pari fou : partir à la conquête du rêve américain sous les tropiques ! A quoi ressemble leur vie ?