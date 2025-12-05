Sommaire de "50' Inside" samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • Le pâtissier Cédric Grolet.
En coulisses • Voyage de préparation de Miss France 2026 en Martinique.
Le portrait • Didier Bourdon, l'inconnu incontournable.
La Story • « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Hawaï
C'est un petit bout d’Amérique au milieu du Pacifique où des Français se sont lancé un pari fou : partir à la conquête du rêve américain sous les tropiques ! A quoi ressemble leur vie ?