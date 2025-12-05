Les rencontres de 20h30 avec Marianne Guély, dame de papier, ce 5 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 5 décembre 2025 sur France 2, « Marianne, dame papier » un document qui dévoile le travail et le parcours de Marianne Guély, une designer et scénographe qui utilise le papier comme matière principale pour ses créations.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Marianne, dame papier

Transformer les souhaits et les rêves de ses illustres clients en réalité de papier, c’est le métier de Marianne Guély. Des petits objets éphémères façon origami japonais jusqu’aux scénographies monumentales, les créations de papier de cette "designer" ornent, pour la période de Noël, les vitrines des plus grands noms de la mode, de la joaillerie ou de la gastronomie française.

Rien, pourtant, ne prédestinait cette dessinatrice industrielle à s’inviter dans cet univers. Il aura suffi pourtant d’une rencontre il y a plus de trente ans avec un tout jeune pâtissier débutant du nom de Pierre Hermé pour se lancer et connaître le succès.

Dans les coulisses de l’une de ses délicates créations de Noël, de sa conception jusqu’à son installation en vitrine à Paris, en passant par la Normandie où elle puise son inspiration, rencontre avec Marianne Guély, dame de papier au destin singulier.

Une rencontre proposée par Eventhia Lachaud, Sarah Jung, Vincent Massot, Jean-Charles Guichard, et Clément Voyer.