"Reportages découverte" : Les escrocs dans le viseur, samedi 6 décembre 2025 sur TF1

Samedi 6 décembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Les escrocs dans le viseur » un document inédit réalisé par Mathilde Gautry.

Ce sont des policiers d'élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne sont que 70 à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Ils s'attaquent à une criminalité en apparence invisible, mais qui vole des milliards d'euros chaque année. Des enquêteurs redoutables, qui font face aux escrocs les plus rusés et parfois très violents. À tel point que cette brigade a une BRI en son sein. Dans leur viseur aussi, les arnaques sur internet qui touchent des millions de français.

Pour la première fois cet office central et sa BRI financière nationale ont accepté qu'une équipe de télévision les suive pendant un an. Des enquêtes les plus sensibles aux interpellations les plus périlleuses.

Sous le commandement de la commissaire Isabelle Aubin, des policiers s'apprêtent à arrêter un homme et une femme au saut du lit. Ce couple blanchirait de l'argent sale issu notamment du narcotrafic. À leur domicile, les policiers vont saisir 180 000 euros en petites coupures. Et sur différents comptes bancaires, les enquêteurs vont confisquer près de 3 millions d'euros. "Ça, c'est typiquement ce pourquoi on est là ! On prend ! on prend ! Ces espèces serviront à abonder le budget de l'État."

Avec Ludovic, commandant et enquêteur dans la police judiciaire depuis 21 ans, nous suivrons le démantèlement d'une vaste escroquerie de faux sites de e-commerce dont le préjudice s'élève à plus de 4 millions d'euros, et qui a fait 3200 victimes. "On est face à des escrocs très habiles. Donc ça nous met toujours un peu de pression, mais aussi du challenge. Un jour ou l'autre on finira par les arrêter, c'est une histoire de timing."

Pour épauler ces enquêteurs hors pair, l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière est l'un des seuls en France à disposer en interne d'une BRI : la BRI Financière Nationale. 10 policiers d'élite triés sur le volet, dirigés par Laurent. Ils sont chargés des filatures et des interpellations des individus dangereux. Ils viennent de localiser un escroc bien connu de leur service. Sa dernière arnaque : il contacte des personnes vulnérables et se fait passer pour leur conseiller bancaire, pour récupérer leur carte et leur code bancaire. "L'essentiel des cibles, ce sont des personnes âgées. Donc elles ne se méfient pas quand il leur téléphone. Ensuite l'escroc va au distributeur, et il retire tout l'argent qui est possible."