"13h15 le samedi" : Les derniers saumons sauvages, samedi 6 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 6 décembre 2025 sur France 2, « Les derniers saumons sauvages » un document sur la disparition du saumon sauvage dans les rivières françaises et de l'essor des élevages intensifs pour répondre à la demande des consommateurs.

Le saumon sauvage a déserté les rivières françaises au point qu'il est désormais interdit de le prélever. Pour répondre à la demande des consommateurs, les élevages intensifs ont progressivement remplacé la pêche, un mode de production de plus en plus contesté.

Avant les années 1970, les saumons sauvages étaient encore nombreux dans certains fleuves et rivières français. Le poisson migrateur y naissait avant de voyager vers le nord. Mais il est devenu de plus en plus rare, au point qu’il est désormais interdit de le pêcher. Dans les Pyrénées-Atlantiques c’est un coup dur pour Olivier et Fabrice, les pêcheurs de l’Adour, qui doivent se réinventer.

Alors d’où provient le saumon que nous mangeons ? Direction la Norvège avec Serge, où les élevages intensifs ne font pas toujours l’unanimité, mais aussi les côtes normandes au large de Cherbourg à la rencontre de Pascal et sa ferme aquacole…

Un document signé Thibault Pomares et Vincent Massot / On y va ! media.