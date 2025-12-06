recherche
Magazines

"13h15 le samedi" : Les derniers saumons sauvages, samedi 6 décembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 décembre 2025 349
"13h15 le samedi" : Les derniers saumons sauvages, samedi 6 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 6 décembre 2025 sur France 2, « Les derniers saumons sauvages » un document sur la disparition du saumon sauvage dans les rivières françaises et de l'essor des élevages intensifs pour répondre à la demande des consommateurs.

Le saumon sauvage a déserté les rivières françaises au point qu'il est désormais interdit de le prélever. Pour répondre à la demande des consommateurs, les élevages intensifs ont progressivement remplacé la pêche, un mode de production de plus en plus contesté.

Avant les années 1970, les saumons sauvages étaient encore nombreux dans certains fleuves et rivières français. Le poisson migrateur y naissait avant de voyager vers le nord. Mais il est devenu de plus en plus rare, au point qu’il est désormais interdit de le pêcher. Dans les Pyrénées-Atlantiques c’est un coup dur pour Olivier et Fabrice, les pêcheurs de l’Adour, qui doivent se réinventer.

Alors d’où provient le saumon que nous mangeons ? Direction la Norvège avec Serge, où les élevages intensifs ne font pas toujours l’unanimité, mais aussi les côtes normandes au large de Cherbourg à la rencontre de Pascal et sa ferme aquacole…

Un document signé Thibault Pomares et Vincent Massot / On y va ! media.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 6 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 6 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

06 décembre 2025 - 14:51

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; samedi 6 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 6 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

06 décembre 2025 - 14:51

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 6 décembre 2025 sur TF1, les repo…

05 décembre 2025 - 15:42 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...