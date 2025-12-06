recherche
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Abdeladim Gabiche samedi 6 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 décembre 2025 547
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Abdeladim Gabiche samedi 6 décembre 2025 sur France 2

Samedi 6 décembre 2025 à 14:00, France 2 proposera un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes, l'affaire Abdeladim Gabiche.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00  Affaire Abdeladim Gabiche

Nous sommes en 1996 dans un pavillon de banlieue au bord de la Marne où un adolescent de 16 ans est retrouvé sauvagement assassiné, victime de 39 coups de couteau.

Le couple de copains chez qui la victime se trouvait part dans une cavale très médiatique.

Une affaire singulière influencée par le film sanglant "Tueurs nés" sorti quelques mois plus tôt.

15:00  Affaire François Darcy

Ils venaient de passer un week-end en amoureux dans la vallée de Chevreuse pour leurs dix ans de mariage. Pourtant, ce dimanche 26 février 2012, l’idylle du couple Darcy tourne au cauchemar. Un homme tire sur le mari, puis met le feu à la voiture des époux : la femme meurt brûlée vive.

Pourquoi ce guet-apens ? Qui pouvait en vouloir à ce couple sans histoire ?

L’enquête va permettre d’élucider un crime qui semblait presque parfait…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Suivez nous...