"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 décembre 2025

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:40 Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités.
12:00 Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l’étranger, ancien ministre de l’Industrie.
Etienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de l’Express nous proposera sa Carte Blanche