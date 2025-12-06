"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités.

12:00 Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l’étranger, ancien ministre de l’Industrie.

Etienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de l’Express nous proposera sa Carte Blanche