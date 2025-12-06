"Sur le front" : Enquête sur la composition de nos parfums, lundi 8 décembre 2025 sur France 5

Lundi 8 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Sur le front" dans lequel Hugo Clément cherchera à percer la composition de nos parfums.

Personne ne connaît les ingrédients exacts d’un parfum. Sur les flacons, il est uniquement écrit “parfum”. Qu’est-ce que cela cache ? Y aurait-il des substances toxiques ? Hugo Clément nous révèle la face cachée de nos produits parfumés et nous emmène à l’autre bout du monde découvrir d’où viennent les matières premières.

Édito de Hugo Clément, journaliste

Je me suis demandé pourquoi on voyait de plus en plus souvent des gels douches ou des déodorants avec la mention “sans parfum”. J’ai voulu savoir ce qui se cachait réellement dans nos flacons. J’ai été très surpris de constater que c’est un monde complètement opaque. Lorsqu’on achète une eau de toilette, il est juste écrit “parfum” dans la composition. Sans aucune indication sur les ingrédients utilisés pour créer l’odeur, c’est fou.

On a découvert que de nombreux produits utilisés pour fabriquer les parfums sont en réalité des dérivés de la pétrochimie. “Le parfum, c’est du pétrole en flacon”, m’a appris Zoé Kerlo, qui milite pour plus de transparence de la part des parfumeurs. Non seulement il y a encore des substances toxiques dans nos parfums mais parfois, elles sont présentes uniquement pour donner une couleur au liquide et n’ont aucun intérêt pour l’odeur en elle-même.

Au-delà de la cosmétique, nous nous sommes habitués à l’odeur du propre. Les senteurs artificielles ont envahi tous nos produits du quotidien. Quand on y réfléchit bien, si on prend un produit vaisselle par exemple, il n’y a aucun intérêt à avoir une assiette qui sente le citron ou la framboise.

Nous avons enfin voulu savoir comment sont produits les ingrédients naturels de nos parfums. En Inde par exemple, historiquement, un tiers de tous les arbres du pays étaient du santal, réputé pour son parfum. Les forêts indiennes ont été ravagées, si bien qu’aujourd’hui il ne reste que quelques plantations. Nous avons pu visiter l’une d’entre elles, surveillée par des gardes armés. Les arbres sont protégés par des grillages à même le tronc. Pour découvrir la culture de l'ylang-ylang, nous sommes partis sur une île paradisiaque, Nosy Be, au large de Madagascar. Nous avons découvert des conditions de travail et du matériel d’un autre âge. C’est fou que des parfums qui coûtent si cher rémunèrent si mal les producteurs de matières premières qui font la renommée de leurs produits.

Il y a cependant une prise de conscience : en France, quelques parfumeurs s'évertuent à proposer des parfums sans substances toxiques et sans produits qui ont détruit la nature à l’autre bout de la planète.

Des séquences exceptionnelles

Les arbres surveillés par des hommes armés pour protéger… du bois de santal

Avant, un tiers des forêts indiennes étaient du santal, un bois réputé mondialement pour son odeur. À force d’exploitation, on n’en trouve quasiment plus à l’état sauvage.

Nous avons pu visiter une production sous haute sécurité : gardes armés, chiens d’attaque et grillages à même les troncs. Tout est fait pour protéger l’or des forêts indiennes.

Le parfum : impossible de connaître les ingrédients exacts

Si vous regardez bien les étiquettes en parfumerie, vous verrez que dans la rubrique ingrédients, il est juste indiqué la mention “parfum” pour les produits odorants. Les ingrédients qui composent ce parfum ne sont pas spécifiés. C’est tout à fait légal parce que les recettes sont secrètes. Nous avons découvert qu’elles peuvent pourtant cacher de l'héliotropine. Cette substance, considérée comme un reprotoxique en Irlande par exemple, est toujours autorisée en France. Et il n’y a aucun moyen de savoir si elle est présente dans nos parfums.

Il y a encore du musc Galaxolide dans des parfums de très grandes marques alors qu’on connaît sa toxicité

L’hexamethylindanopyran : ce nom barbare est une substance reconnue par l’ANSES comme un perturbateur endocrinien. On la retrouve dans plusieurs parfums de grandes marques, très connues du grand public. Il est en train d’être classifié comme un reprotoxique dans l’Union européenne mais, en attendant, on le retrouve toujours dans le commerce.

Les bougies parfumées sont bien toxiques

Nous avons fait le test : entre une bougie classique sans odeur et une bougie parfumée, le nombre de composés organiques volatiles (COV) n’a rien à voir. Et c’est encore pire pour l’encens ou les sprays parfumés. Il faut absolument aérer son appartement juste après si on tient absolument à les utiliser.

Personne ne sait qu’il y a des filtres UV dans les parfums…

Les filtres UV sont des perturbateurs endocriniens…. et on en retrouve dans beaucoup de flacons de parfum ! Le plus absurde c’est que ça n’a aucun intérêt sur l’odeur en elle-même. Ils ne servent qu’à conserver la couleur artificielle du liquide.

La face cachée de Nosy Be, l’île paradisiaque au large de Madagascar

De loin, c’est une île paradisiaque recouverte d’ylang-ylang. Mais le prix de cette matière première s’est effondré ces c dernières années. Nous y avons vu des installations d’un autre âge, des salaires indécents et une forêt primaire qui se fait ravager alors qu’il suffirait que les parfumeurs payent un peu plus cher cette matière première pour régler le problème.

Des combattants

Olivier Behra

Ethnobotaniste de formation, Olivier Behra a fondé l’ONG “L’homme et l’environnement” à Madagascar. Ce passionné au look d’Indiana Jones lutte contre la déforestation et ses effets sur la faune malgache. Il accompagne les grands industriels de la parfumerie pour leur proposer des sources d’approvisionnement vertueuses.

Zoé Kerlo

Zoé Kerlo est toxicologue chez Yuka et spécialisée dans les cosmétiques. Elle nous révèle l’opacité de l’industrie du parfum, nous montre tous les produits qui posent problème et nous aide à décrypter les étiquettes.