"Appels d'urgence" en immersion avec les CRS de l'autoroute, lundi 8 décembre 2025 sur TFX

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « CRS de l'autoroute : interventions de tous les dangers ».

Préparez-vous pour une plongée dans les interventions à haut risque des motards de l'autoroute...

Ils sont à peine une dizaine, triés sur le volet : des as du volant ! Ils font partis de l'élite des motards de la police nationale.

Leur secteur : les autoroutes du Nord de la France. Chaque jour, elles sont empruntées par plus de 150.000 véhicules et 20.000 poids lourds. Au milieu des voitures, entre les camions, ces policiers prennent parfois tous les risques.

Des interventions à très haute vitesse pour secourir des automobilistes en détresse, mais aussi pour intercepter des fous du volant, des délinquants de la route parfois multi-récidivistes et même, des dealers en plein go fast.