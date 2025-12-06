"C à vous" samedi 6 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 6 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Trump / Poutine, guerre hybride, ingérences étrangères…L’Europe peut-elle faire face ?

Giuliano Da Empoli, essayiste, romancier et ancien conseiller politique de Matteo Renzi auteur de « L’heure des prédateurs » (Gallimard),

De JFK à Tatiana Schlossberg : les Kennedy sont-ils une famille maudite ?

Sophie des Horts, romancière.

Thomas Snegaroff, historien.

20:00 C à vous, la suite

Julien Clerc pour la réédition de son album « Une vie ».

Olivier Marchal pour la saison 2 de « Pax Massilia » sur Netflix.

Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation spécialiste du grand banditisme.