"Sept à Huit" dimanche 7 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 décembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Marchés de Noël alsaciens

Voyage féérique en Alsace sur la route des marchés de Noël.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Voitures sans permis : fragiles ou sûres ?

Au volant dès 14 ans, le boom auprès des ados des voitures sans permis. Mais sont-elles vraiment sûres ?

La lego-mania

Sept à Huit dévoile les recettes du numéro un du jouet.

19:30 Le portrait de la semaine

Sigourney Weaver, d'Alien à Avatar

Une démarche élancée, un port de tête altier, Sigourney Weaver est, à n’en pas douter, l’élégance incarnée... avec cet air cordial, un brin aristocratique. De retour à l’écran dans Avatar, elle est par la même occasion de retour en France. Un pays qu’elle connaît bien. Elle y séjourne depuis l’enfance. Au point de très bien en parler la langue.