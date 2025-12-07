recherche
"13h15 le dimanche" revient sur l'affaire Cécile Vallin ce 7 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 7 décembre 2025
Au sommaire de 13h15 le dimanche" ce 7 décembre 2025 sur France 2, « Les secrets du tueur et sa complice » une série documentaire qui revient sur l'affaire Cécile Vallin.

Après plus de 28 ans d'enquête, la disparition de Cécile Vallin à Saint-Jean de Maurienne en Savoie reste une énigme. Longtemps suspecté, le nom du tueur en série Michel Fourniret revient dans le dossier. Décédé en 2021, c'est désormais vers son ex-femme et complice Monique Olivier que la justice se tourne...

Cécile Vallin avait 17 ans quand elle a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. C’était le 8 juin 1997. Depuis, ses proches et notamment pour son père Jonathan Oliver se sont lancés dans un terrible combat pour la vérité. Un nom plane sur cette disparition, celui du tueur en série Michel Fourniret, décédé le 10 mai 2021… Il n’a jamais été inculpé de son vivant car aucune preuve formelle ne l’incrimine : pas de témoins, pas d’ADN. Comment savoir ?

Et si la vérité venait une nouvelle fois de son ex-femme et complice Monique Olivier ? Des éléments troublants, présents notamment dans des interrogatoires et des pièces de procédure, ont émergé fin 2023 et éclairent d’un nouveau regard la disparition de Cécile.

Placée sous le statut de témoin assisté en février 2025, Monique Olivier a été entendue en début d’année. Une nouvelle audition avec la magistrate spécialisée du pôle Cold-Case, Sabine Khéris, aura lieu prochainement. Que révélera Monique Olivier ?

"13h15 le dimanche" revient sur cette enquête et le parcours criminel du tueur et de sa complice…

Une série signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay avec Laura Lequertier et Eric Chevalier.

