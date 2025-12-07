recherche
"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 521
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes

M6 n'a pas été en mesure cette semaine de communiquer le contenu des reportages diffusés, seuls les sujets ont été dévoilés :

Calendriers : quand Noël démarre avant l'heure

Voler pour manger

Retour du botox : il n'a pas pris une ride !

Chaud devant : le grand retour des cocottes

Même si elle a un léger défaut, Elsa et Hippolyte n'hésitent pas à casser leur tirelire pour se procurer une cocotte !

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Le Roi Soleil remonte sur scène

Dernière modification le dimanche, 07 décembre 2025 11:42
Publié dans Magazines
Suivez nous...