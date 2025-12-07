"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:10 66 Minutes



M6 n'a pas été en mesure cette semaine de communiquer le contenu des reportages diffusés, seuls les sujets ont été dévoilés :

Calendriers : quand Noël démarre avant l'heure

Voler pour manger

Retour du botox : il n'a pas pris une ride !

Chaud devant : le grand retour des cocottes

Même si elle a un léger défaut, Elsa et Hippolyte n'hésitent pas à casser leur tirelire pour se procurer une cocotte !

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Le Roi Soleil remonte sur scène