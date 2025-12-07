recherche
Magazines

"Beau Geste" dimanche 7 décembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 169
"Beau Geste" dimanche 7 décembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 7 décembre 2025 à 23:15, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre deux comédiennes réalisatrices qui nous éblouissent : Joséphine Japy qui filme Mélanie Laurent dans la peau de sa propre maman dans « Qui brille au combat » le 31 décembre 2025 au cinéma.

Pierre Lescure sera également aux côtés de Guillaume Gallienne qui revient au cinéma avec « Lady Nazca » dans les salles mercredi.

Dans son « petit beau geste », Alexandra Boquet va à la rencontre, entre autres, de son idole Pierre Arditi qui raconte sa trépidante vie dans son livre « Le souvenir de presque tout ».

Beau geste vous emmène sur le tournage de « Chasse gardée 2 » qui sort mercredi au cinéma.

Beau geste reviendra sur les réseaux sociaux qui deviennent un terrain de jeu pour parler du cinéma. Les créateurs de contenu sur le sujet se multiplient et les professionnels du cinéma l'ont bien compris. 

L'acteur Samir Guesmi viendra prendre un café.

Dernière modification le dimanche, 07 décembre 2025 12:30
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

07 décembre 2025 - 13:56

Sur le même thème...

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

07 décembre 2025 - 13:56

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

07 décembre 2025 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...