"Beau Geste" dimanche 7 décembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 7 décembre 2025 à 23:15, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre deux comédiennes réalisatrices qui nous éblouissent : Joséphine Japy qui filme Mélanie Laurent dans la peau de sa propre maman dans « Qui brille au combat » le 31 décembre 2025 au cinéma.

Pierre Lescure sera également aux côtés de Guillaume Gallienne qui revient au cinéma avec « Lady Nazca » dans les salles mercredi.

Dans son « petit beau geste », Alexandra Boquet va à la rencontre, entre autres, de son idole Pierre Arditi qui raconte sa trépidante vie dans son livre « Le souvenir de presque tout ».

Beau geste vous emmène sur le tournage de « Chasse gardée 2 » qui sort mercredi au cinéma.

Beau geste reviendra sur les réseaux sociaux qui deviennent un terrain de jeu pour parler du cinéma. Les créateurs de contenu sur le sujet se multiplient et les professionnels du cinéma l'ont bien compris.

L'acteur Samir Guesmi viendra prendre un café.