recherche
Magazines

"90' Enquêtes" en immersion avec la Police d'Avignon, mardi 9 décembre 2025 sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 87
"90' Enquêtes" en immersion avec la Police d'Avignon, mardi 9 décembre 2025 sur TMC

Mardi 9 décembre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de découvrir sur TMC un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Cambriolages, vols et agressions : tension pour les policiers d'Avignon ».

Home jacking, vols de produits de luxe en magasin et jeunes mineurs impliqués dans des trafics de stupéfiants. 90'Enquêtes vous emmène au cœur d'Avignon et des interventions de ses policiers. Une destination qui est surtout connue pour son attractivité touristique : Avignon, une agglomération de 460 000 habitants, véritable carte postale. Pour préserver la douceur de vivre de cette ville du Vaucluse : 466 policiers sont mobilisés tous les jours sur le terrain.

Cette année, ils luttent notamment contre les vols en tous genres. Les policiers vont faire face à une situation inédite : ils seront appelés pour le vol d'un pull d'une valeur de près de 600 euros. La femme, prise sur le fait, va se justifier avec une excuse, très inattendue : elle voulait une jolie tenue pour les fêtes !

Dans une tout autre mesure, les forces de l'ordre interviendront aussi sur des home-jacking : ces vols avec violence à domicile, en présence des habitants. Les policiers vont venir en aide à une femme âgée qui a eu la peur de sa vie, menacée par des hommes particulièrement violents.

Avignon est aussi une ville entourée de quartiers sensibles en proie au trafic de stupéfiants. Sébastien, jeune policier de 24 ans, a de plus en plus affaire à des mineurs, recrutés comme revendeurs. Cette fois, il va procéder à l'arrestation d'un jeune de 15 ans, sous les yeux de sa mère, scandalisée. Après avoir appris que son fils avait caché de la drogue dans sa propre boîte aux lettres, elle va même aller jusqu'à inciter la police à l'embarquer.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

07 décembre 2025 - 13:56

Sur le même thème...

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir vendredi 25 février sur RMC Story

07 décembre 2025 - 13:56

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

07 décembre 2025 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...