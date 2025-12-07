"90' Enquêtes" en immersion avec la Police d'Avignon, mardi 9 décembre 2025 sur TMC

Mardi 9 décembre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de découvrir sur TMC un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Cambriolages, vols et agressions : tension pour les policiers d'Avignon ».

Home jacking, vols de produits de luxe en magasin et jeunes mineurs impliqués dans des trafics de stupéfiants. 90'Enquêtes vous emmène au cœur d'Avignon et des interventions de ses policiers. Une destination qui est surtout connue pour son attractivité touristique : Avignon, une agglomération de 460 000 habitants, véritable carte postale. Pour préserver la douceur de vivre de cette ville du Vaucluse : 466 policiers sont mobilisés tous les jours sur le terrain.

Cette année, ils luttent notamment contre les vols en tous genres. Les policiers vont faire face à une situation inédite : ils seront appelés pour le vol d'un pull d'une valeur de près de 600 euros. La femme, prise sur le fait, va se justifier avec une excuse, très inattendue : elle voulait une jolie tenue pour les fêtes !

Dans une tout autre mesure, les forces de l'ordre interviendront aussi sur des home-jacking : ces vols avec violence à domicile, en présence des habitants. Les policiers vont venir en aide à une femme âgée qui a eu la peur de sa vie, menacée par des hommes particulièrement violents.

Avignon est aussi une ville entourée de quartiers sensibles en proie au trafic de stupéfiants. Sébastien, jeune policier de 24 ans, a de plus en plus affaire à des mineurs, recrutés comme revendeurs. Cette fois, il va procéder à l'arrestation d'un jeune de 15 ans, sous les yeux de sa mère, scandalisée. Après avoir appris que son fils avait caché de la drogue dans sa propre boîte aux lettres, elle va même aller jusqu'à inciter la police à l'embarquer.