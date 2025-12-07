recherche
"C Politique" dimanche 7 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 7 décembre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 7 décembre 2025 :

Macron Un "ministère de la vérité" ?

Mazarine Pingeot, écrivaine.

Gérald Bronner, sociologue.

Jean Birnbaum, journaliste.

Asma Mhalla, politologue et essayiste.

Jean-Jacques Rosat, écrivain.

Magazines
Suivez nous...