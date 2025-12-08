"Ça commence aujourd'hui" lundi 8 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 8 décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence

13:55 Thème de l'émission non communiqué...

On a tous des regrets... Les invités de Faustine Bollaert cette semaine viennent partager les leurs, et quelques belles surprises les attendent pour cette semaine spéciale.

15:05 Héritage : une succession et de drôles de découvertes !



Objet de fantasmes et grand sujet tabou de notre société, l’héritage peut se révéler au cœur de véritables drames familiaux. Entre mensonges, trahisons et découvertes, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui trois invitées qui, après avoir perdu leur père, ont dû faire face à un autre événement tragique : celui de la perte de leur héritage et l’aliénation de leurs proches.

Fille de Jean-Loup Dabadie, Clémentine et ses frères découvrent au moment de la succession que leur père a laissé l’intégralité de l’usufruit de ses biens et de ses droits à sa dernière épouse.

Après le décès de son père, Natacha le soupçonne d’avoir été victime d’un abus de faiblesse afin d’apporter des modifications à son testament. Elle a découvert avec stupeur que sa tante et les fils de celle-ci, avec qui son père entretenait peu de liens, avaient été nommés héritiers.

Après n’avoir pas pu toucher sa part de l’héritage de son père, Catherine apprendra des années plus tard que sa demi-sœur et la mère de celle-ci ont tout fait pour l’écarter de la succession, allant jusqu’à créer de fausses dettes et faire croire qu’elle n’était pas la fille de son père.