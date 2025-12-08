"Des racines et des ailes" : Le temps de Noël, de l'Alsace aux fjords de Norvège, mercredi 10 décembre 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 10 décembre 2023 à 21:10, France 3 propose une plongée au cœur des fêtes de fin d'année en Alsace et un voyage au pays des aurores boréales dans le magazine "Des racines & des ailes".

Pour ce numéro du magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmène en Alsace, berceau des traditions de Noël. Nous plongerons dans les origines et les préparatifs des fêtes de fin d’année. Nous nous envolerons ensuite vers la Norvège, le pays des fjords et des aurores boréales.

Le temps de l’Avent

En Alsace, Noël dure plus d’un mois… Ce temps de l’Avent prend des couleurs et des saveurs toutes particulières.

À Strasbourg, la cathédrale déploie l’une des plus grandes crèches de France. Michel Bolli, le sacristain, nous dévoile les coulisses de cette installation hors-norme, ainsi que l’accrochage, pour un mois seulement, d’exceptionnelles tapisseries prévues à l’origine pour Notre-Dame de Paris.

Nous grimperons dans le plus haut sapin de Noël d’Europe… 30 mètres de de hauteur, 7 kilomètres de guirlandes et plus de 200 décorations lumineuses. Adrien Fernique, historien, nous rappelle que c’est en Alsace que la tradition a pris racine au XVe siècle. Avec lui, nous déambulerons sur les marchés de Noël de la capitale strasbourgeoise, lieux emblématiques de la région et de ses traditions de fin d’année.

La verrerie de Meisenthal souffle des boules en verre depuis 1858 ; des boules d’exception dessinées par des designers reconnus. Cette année, le privilège revient à Nicolas Verschaeves. Un vrai défi pour lui et toute la verrerie !

À Obernai, le chef étoilé Thierry Schwartz puise l’inspiration pour les fêtes dans une recette locale centenaire et auprès des producteurs de la région.

Pas de Noël alsacien sans une couronne de l’avent. C’est la spécialité d’Esther Lehrmann, fleuriste. Elle nous en dévoile les secrets de fabrication.

Vous découvrirez aussi la légende du terrible Hans Trapp, un personnage effrayant du folklore du noël alsacien. Son histoire remonte au Moyen Age et s’inspire d’un véritable tyran dont nous visiterons le château.

Un film d’Isabelle Thomas, production France Télévisions.

Norvège, le pays des fjords

Selon un rapport de l’ONU, la Norvège serait le pays le plus heureux du monde. A cela s’ajoutent des paysages à couper le souffle, une nature préservée, des phénomènes naturels exceptionnels tels que les aurores boréales, et un patrimoine historique. Voilà pourquoi de plus en plus de Français décident de s’installer en Norvège, le pays des fjords. Nous allons suivre le quotidien de certains d’entre eux.

Jean-Noël Herranz est photographe. Il vit au nord de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire, dans les Alpes de Lyngen, une chaîne de montagnes qui tient son nom du fjord qui la borde, « le Lyngenfjord ». Ce territoire est une source d’inspiration constante pour son travail. Il survole en hélicoptère les Alpes arctiques avec leurs sommets abrupts et leurs vastes étendues vierges de toute trace humaine. Il traque à la nuit tombée le ballet féerique et lumineux des aurores boréales.

Delphine Garcin n’a pu résister à l’appel du Grand Nord norvégien et est aujourd’hui musher. Elle organise des séjours en immersion avec des chiens de traîneaux, dans la plus grande zone de nature sauvage d’Europe. Nous la suivrons lors d’une expédition, sur une route mythique empruntée par les éleveurs de rennes depuis des millénaires.

A Bergen, capitale des fjords, Chloé Bezault, ancienne ingénieure, est devenue guide pour transmettre sa passion des fjords et de leur patrimoine unique, classé à l’Unesco : le port de la cité avec ses maisons en bois du XVIIIe siècle, et ses soixante édifices témoignant encore aujourd’hui de la vie au Moyen Âge.

Quant à Jules et Nicolas Selukov, deux frères, ils ont ouvert le premier restaurant français de Bergen. Un mélange de cultures qui fait leur signature.

Un film de Julie Zwobada, coproduction L2 Films et France Télévisions, avec le soutien du CNC.