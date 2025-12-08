"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Les invités de l'émission du mercredi 10 décembre 2025 :

Pierre Arditi pour son livre « Le souvenir du presque tout » (Cherche-Midi)

Pierre Arditi se raconte ici par petites touches, faisant resurgir les souvenirs comme autant de motifs composant une mémoire d'ensemble. Nous connaissions son grand talent de comédien, nous découvrons un homme de plume.

Lydie Salvayre pour son livre « Autoportrait à l’encre noir » (Robert Laffont)

Un autoportrait clairvoyant, où la littérature paraît comme le seul pays qui compte. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d'une de nos plus grandes romancières contemporaines.

Claude-Alain Arnaud pour son livre « Monsieur Mouche » (Le dilettante)

Il y a ceux qui ne feraient pas de mal à une mouche et ceux qui persécutent monsieur Mouche. Quarante ans que ce prof de lettres courbe l’échine, jusqu’au jour où le mauvais sort vient frapper ces infectes protagonistes. L’auteur flatte les pulsions vengeresses et manipule les forces karmiques pour devenir le justicier des bredouilleurs aux mains moites dans un premier roman réjouissant.

Mathilda di Matteo pour son livre « La Bonne Mère » (L’Iconoclaste)

La Bonne Mère est l'histoire d'un amour féroce. Un roman ultra-contemporain sur la violence dont on hérite et sur ce qu'on reproduit malgré soi. Avec une ironie mordante, Mathilda di Matteo nous entraîne dans un tourbillon d'émotions, entre Marseille et Paris.

Alfred de Montesqiou pour son livre « Le crépuscule des hommes » (Robert Laffont)

Chacun connaît les images du procès de Nuremberg, où Göring et vingt autres nazis sont jugés à partir de novembre 1945. Mais que se passe-t-il hors de la salle d'audience ? Avec autant de précision historique que de tension romanesque, Alfred de Montesquiou ressuscite des hommes et des femmes de l'ombre, témoins du procès le plus retentissant du XXe siècle.

Un roman vrai, qui saisit les sursauts de l'Histoire en marche.