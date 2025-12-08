recherche
Magazines

"C à vous" lundi 8 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 décembre 2025 129
"C à vous" lundi 8 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 8 décembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 8 décembre 2025 :

18:55 C à vous

Sommaire et invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

Dernière modification le lundi, 08 décembre 2025 15:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On a du nouveau&quot; lundi 8 décembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" lundi 8 décembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

08 décembre 2025 - 16:38

Sur le même thème...

&quot;On a du nouveau&quot; lundi 8 décembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" lundi 8 décembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

08 décembre 2025 - 16:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...