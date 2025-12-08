"C à vous" lundi 8 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 8 décembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 8 décembre 2025 :

18:55 C à vous

Sommaire et invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.