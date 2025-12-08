"Quotidien" lundi 8 décembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 8 décembre 2025 :
Magalie Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen pour le film « L’Âme Idéale » le 17 décembre au cinéma.
Hinaupoko Deveze, Miss France 2026.
Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.