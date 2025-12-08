"Les maternelles XXL" lundi 8 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 8 décembre 2025 :
- L’amour tout feu tout flammes !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Mulan sur scène
- Apprendre le violon à la maternelle, quelle bonne idée !
- Et si devenir mère n’était pas que du bonheur ?
- Chanter, c’est bon pour les bébés et les mamans !
- Bronchiolite : vaccinez les bébés !
- Comment éveiller nos enfants à la culture ?
- Les enfants privés de mariage ?
- Les confidences de Patrick Timsit
- Au secours, mon enfant préfère son père !