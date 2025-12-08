"28 minutes" lundi 8 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 8 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 8 décembre 2025 :



Le soja, la petite graine qui en dit long sur les tensions dans le monde

En l'espace d'un siècle, le soja s'est imposé au cœur du commerce mondial. "Environ 80 % du soja mondial est produit par trois pays qui alimentent le reste du monde : le Brésil, les États-Unis et l’Argentine." Néanmoins, cette croissance a des impacts directs sur le dérèglement climatique : déforestation, usage intensif de pesticides…

Pour éclairer davantage la situation, Olivier Antoine, géopolitologue et expert des matières premières agricoles publie "Géopolitique du soja" (éditions Armand Colin). Il est l'invité ce soir de 28 Minutes.

Le monde selon Trump : une rupture historique avec l’Europe ?

Dans un document publié dans la nuit du 4 au 5 décembre, l’administration Trump a dévoilé sa nouvelle "stratégie de sécurité nationale". Un exercice habituel pour chaque nouvelle administration américaine. Mais cette fois-ci, le document de 33 pages consacre un chapitre entier particulièrement critique à l’égard de l’Europe. Il y dénonce notamment les "valeurs européennes" et soutient la théorie selon laquelle le Vieux Continent est confronté à un "effacement civilisationnel" dû à l’immigration. L’administration dénonce également "la censure de la liberté d’expression" ou encore la "perte des identités nationales". En février dernier, à l'occasion d'un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne, le vice-président J.D. Vance avait longuement critiqué la politique de l'Union européenne. Un discours offensif qui va dans la continuité de la nouvelle politique américaine et qui scelle encore un peu plus la rupture entre les deux alliés historiques.

Xavier Mauduit revient sur l’invention de l’écriture braille en 1825 par Louis Braille.

Marie Bonnisseau rend hommage à l’immense photographe britannique Martin Parr après sa disparition récente à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer.