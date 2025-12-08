"Enquêtes criminelles" : L'affaire Antoine Dupont, mercredi 10 décembre 2025 sur W9

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:25 sur W9, Nathalie Renoux et Michel Mary présenteront sur W9 un numéro du magazine "Enquêtes criminelles" consacré à l'affaire Antoine Dupont : « Marc Demeulemeester : le beau-père serait-il aussi l’assassin ? ».

Le 28 janvier 2015, Marc Demeulemeester signale la disparition de son beau-fils Antoine Dupont, un adolescent de 15 ans originaire de Gonnehem (Pas-de-Calais). Pendant plus d’un an, Sabine, la mère d’Antoine, a cru qu’elle reverrait son fils vivant.

Dès le début de l’enquête, Marc Demeulemeester remue ciel et terre pour retrouver celui qu’il semble considérer comme son fils. L’homme, qui apparaît profondément désespéré, mobilise tout le village lors des recherches, affiche des tracts partout, multiplie les appels devant les caméras de télévision, sollicite même l’aide du président de la République...

Pendant treize mois, les enquêteurs examinent toutes les pistes. En pleine crise d’adolescence, le petit dernier de la famille aurait-il fait une fugue ? Récemment quitté par sa petite amie, se serait-il suicidé ? Ou Antoine aurait-il été tué par la dernière personne à l’avoir vu vivant ? Le beau-père serait-il en réalité l’un des plus grands manipulateurs des annales judiciaires ?

Le 1er mars 2016, l’hypothèse qui paraissait inenvisageable semble se confirmer. Marc Demeulemeester est interpellé et avoue être l’auteur du meurtre. Un crime qu’il aurait préparé dans les moindres détails. Sans vaciller, il emmène les policiers jusqu’à son corps, jeté dans un canal et lesté avec des parpaings, près du domicile familial…

La famille et le village tout entier sont abasourdis. Si les faits sont avérés, comment l’homme a-t-il réussi à cacher la vérité pendant plus d’un an ? Et surtout pourquoi aurait-il assassiné le jeune Antoine ? Les enquêteurs vont découvrir que derrière la façade de son grand pavillon, la famille recomposée cache de lourds secrets…

Dans la seconde partie, Enquêtes Criminelles s’intéressera à un autre drame familial.

Le 6 avril 2017, les pompiers de Durrenbach, au nord de Strasbourg, découvrent le cadavre mutilé et partiellement calciné de Béatrice Bowe, 60 ans. Qui pouvait lui en vouloir au point de la poignarder, la scalper et dépecer son visage avant d’incendier son domicile ? Aline Arth est la dernière personne à avoir vu sa belle-mère, Béatrice Bowe, vivante et leurs relations exécrables vont poser question.