recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 8 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 décembre 2025 308
"C ce soir" lundi 8 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 8 décembre 2025 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 8 décembre 2025 :

Laïcité  C'est quoi le problème ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Éric Fottorino, journaliste et romancier.

Émilie Frèche, romancière et réalisatrice.

Alain Policar, politologue.

Delphine Girard, professeure de lettres classiques.

Hichame Benaïssa, sociologue du fait religieux.

Héloïse de Neuville, journaliste.

Dernière modification le lundi, 08 décembre 2025 19:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; mardi 9 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

"Télématin" mardi 9 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

08 décembre 2025 - 21:06

Sur le même thème...

&quot;Enquêtes criminelles&quot; : L'affaire Antoine Dupont, mercredi 10 décembre 2025 sur W9

"Enquêtes criminelles" : L'affaire Antoine Dupont, mercredi 10 décembre 2025 sur W9

08 décembre 2025 - 19:02

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...