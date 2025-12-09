"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 9 décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ces quelques mots qu'ils n'ont pas osé prononcer...

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro.

15:05 Secrets de famille : on leur a menti toute leur vie !

Dans ce numéro spécial « secrets et mensonges », Faustine Bollaert reçoit 3 femmes qui ont grandi au cœur d’un secret de famille et qu’elles ont mis parfois toute leur vie à découvrir !

À 16 ans, Stéfanie apprend qu'elle avait été abandonnée à la naissance et adoptée. Mais à 44 ans, alors qu'une sœur biologique la retrouve, elle découvre un nouveau secret sur son abandon !

Brigitte a grandi sans savoir qui était son père. Elle l’a appris à l’âge de 65 ans grâce à Sonia, également présente sur le plateau.

En fouillant dans les affaires de ses parents, Ginette découvre un dossier sur son adoption avec les noms de ses parents biologiques... et sa véritable identité !

Des témoignages émouvants…