recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 décembre 2025 205
"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 9 décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ces quelques mots qu'ils n'ont pas osé prononcer...

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro.

15:05 Secrets de famille : on leur a menti toute leur vie !

Dans ce numéro spécial « secrets et mensonges », Faustine Bollaert reçoit 3 femmes qui ont grandi au cœur d’un secret de famille et qu’elles ont mis parfois toute leur vie à découvrir !

À 16 ans, Stéfanie apprend qu'elle avait été abandonnée à la naissance et adoptée. Mais à 44 ans, alors qu'une sœur biologique la retrouve, elle découvre un nouveau secret sur son abandon !

Brigitte a grandi sans savoir qui était son père. Elle l’a appris à l’âge de 65 ans grâce à Sonia, également présente sur le plateau.

En fouillant dans les affaires de ses parents, Ginette découvre un dossier sur son adoption avec les noms de ses parents biologiques... et sa véritable identité !

Des témoignages émouvants…

Dernière modification le mardi, 09 décembre 2025 09:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit : &quot;Les survivants&quot; avec Denis Ménochet sur France 4 jeudi 11 décembre 2025 (vidéo)

Inédit : "Les survivants" avec Denis Ménochet sur France 4 jeudi 11 décembre 2025 (vidéo)

09 décembre 2025 - 11:02

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; lundi 8 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" lundi 8 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

08 décembre 2025 - 19:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...