"C dans l'air" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5

Ce mardi 9 décembre 2025, Aurélie Casse reçoit Jean-Paul Rouve, comédien, scénariste et réalisateur.

Jean-Paul Rouve, découvert au sein de la troupe comique Les Robins des Bois en 1996, célèbre réalisateur des "Tuche", est à l'affiche de la comédie de Molière "Le Bourgeois gentilhomme", revisitée par Jérémie Lippmann, au Théâtre Antoine, à Paris. Un spectacle à grand succès, prolongé jusqu'au 31 janvier, et qui partira en tournée à partir de septembre 2026.

Une pièce au texte très dense, mais à la résonnance actuelle. Le mépris de classe, l'importance de l'habit, des apparences, du paraître...Et la volonté d'accéder à un monde qui n'est pas le sien. C'est aussi sur cette satire sociale que s'appuient les films "Les Tuche", une référence à ses origines sociales. Fils d'ouvrier, Jean-Paul Rouve se revendique comme un "éternel élève". J'apprends tous les jours, en regardant, en lisant, en voyant un autre acteur", a-t-il affirmé sur France Info.



Jean-Paul Rouve, comédien, scénariste et réalisateur, nous donnera sa vision du "Bourgeois gentilhomme", pièce culte, sans cesse réinventée.

Christophe Barbier, éditorialiste à Franc-Tireur.

Myriam Encaoua, journaliste et présentatrice de Tout Est Politique sur Franceinfo.

Lucie Robequain, directrice des rédactions de la Tribune.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion à l’IFOP.

Budget de la Sécu : qui est encore avec Lecornu ?

Passera ou ne passera pas ? Les députés doivent voter solennellement ce mardi, en fin d’après-midi, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Un vote crucial qui contient la suspension de la réforme des retraites. En cas de rejet, la suspension de la réforme des retraites sera remise sine die, et au-delà, c’est toute la procédure budgétaire qui pourrait dérailler.

Le scrutin s'annonce serré, et son résultat très incertain, dans une Assemblée nationale très divisée. Sébastien Lecornu tente le pari de faire adopter sans majorité le projet, alors qu'il s'est assuré du soutien des socialistes, mais risque d'être lâché par les siens. À ce stade, personne n’est vraiment capable de dire comment les choses vont tourner dans l’Hémicycle sur ce texte largement réécrit par les députés. Alors, que restera-t-il du budget de la Sécurité sociale ? Que contient la copie finale ?

Avant le vote, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a affirmé ce mardi que « l’échec du PLFSS serait grave pour tout le monde ». Dans un communiqué, les fédérations hospitalières ont estimé que son vote est une « nécessité absolue ». « Une autre nécessité tout aussi impérieuse s’y ajoute : que ce budget finance réellement les coûts que les établissements doivent supporter », indiquent-elles. Selon les fédérations hospitalières, les « besoins réels du terrain » exigent une enveloppe budgétaire pour les hôpitaux en hausse de 3 % en 2026. Or les fédérations estiment que, pour l’instant, le compte n’y est pas, malgré les progrès faits pendant les débats au Parlement. Nos journalistes sont allés à la rencontre de médecins internistes. Manque de moyens, de personnels… Ils nous expliquent leur quotidien et décrivent un hôpital à bout de souffle.

Après l’adoption du volet « recettes » vendredi dernier, au prix de quelques compromis (la réduction de l’assiette de la hausse de la contribution sociale généralisée sur le patrimoine et l’abandon du doublement des franchises médicales), que vont faire les députés ? Si l’incertitude reste totale, Matignon a d’ores et déjà dit que le Premier ministre n’envisageait pas de démissionner.

