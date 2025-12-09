"Les maternelles XXL" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 9 décembre 2025 :
- Mon merveilleux accouchement en siège
Également au sommaire :
- Et si on parlait d’argent en famille ?
- Pour nos bébés, on ne plaisante pas avec la sécurité
- Tout, vous saurez tout sur le zizi !
- Un souvenir de grossesse sur-mesure
- Inceste : un scandale d’État ?
- Je n’aime pas jouer avec mon enfant, c’est grave ?
- Connaissez-vous les « vertical drama » ?
- Les confidences d’une maman humoriste
- Mes filles voulaient un animal, on a craqué