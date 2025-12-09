recherche
"Les maternelles XXL" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 décembre 2025 180
Mardi 9 décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 9 décembre 2025 :

  • Mon merveilleux accouchement en siège

Également au sommaire :

  • Et si on parlait d’argent en famille ?
  • Pour nos bébés, on ne plaisante pas avec la sécurité
  • Tout, vous saurez tout sur le zizi !
  • Un souvenir de grossesse sur-mesure
  • Inceste : un scandale d’État ?
  • Je n’aime pas jouer avec mon enfant, c’est grave ?
  • Connaissez-vous les « vertical drama » ?
  • Les confidences d’une maman humoriste
  • Mes filles voulaient un animal, on a craqué
Dernière modification le mardi, 09 décembre 2025 16:27
Suivez nous...