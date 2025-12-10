"Ça commence aujourd'hui" mercredi 10 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 10 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:50 Tatouages : ils regrettent !

Ils pensaient marquer leur peau pour toujours… mais pas leur vie. Aujourd’hui, ils sont des milliers à vouloir effacer un passé qu’ils ont cru éternel. Derrière chaque tatouage, une histoire. Derrière chaque regret, un combat.

15:05 Célébrités : leur mère ne leur avait pas tout dit sur leur père

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui trois invités célèbres qui ont longtemps vécu, ou vivent encore, sans connaître leur véritable père.

Ce n’est que lorsque sa mère, âgée, commença à divaguer, que William Sheller apprit que celle-ci l’avait kidnappé à son père biologique alors qu’il était encore enfant. Par la suite, son frère et sa sœur retrouvés lui apprirent que leur père n'avait jamais cessé de le rechercher.

Lorsque Nathalie Rheims apprit que sa mère avait des doutes quant à la véritable identité de son père, elle refusa de connaître la vérité pour se protéger.

Née d’un père inconnu, la vie de Dominique Dimey changea lorsqu’elle monta sur Paris. Dans un bar à Montmartre, elle fit alors la connaissance d’un célèbre poète, Bernard Dimey.