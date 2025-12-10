"Enquête d'action" : Douanes françaises, la dernière ligne de défense, vendredi 12 décembre 2025 sur W9

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:10, W9 rediffusera un numéro du magazine "Enquête d'action": « Douanes françaises : la dernière ligne de défense ! ».

500 tonnes de cigarettes saisies, des millions d'euros de marchandises illégales stoppées net : en 2023, les douaniers français ont fait trembler les réseaux criminels ! De la cocaïne cachée au milieu de palettes de marchandises aux contrefaçons parfois mortelles dissimulées dans de simples colis postaux, une guerre invisible se joue à nos frontières. Immersion choc aux côtés de ces chasseurs de l'ombre.

À la frontière franco-espagnole, le combat fait rage. Les douaniers frappent fort : 64 kilos de cannabis saisis dans un seul camion, une prise à 600 000 euros ! Chiens renifleurs, motards, filatures au long cours : face aux trafiquants toujours plus rusés, les agents déploient un arsenal impressionnant.

À Rennes, l'étau se resserre autour de trois trafiquants d'héroïne. Dans leurs véhicules, une découverte glaçante : 640 grammes de "bombonnes", ces doses de stupéfiant destinées à inonder nos rues. Valeur marchande : 20 000 euros. Un coup dur porté aux réseaux criminels.

De la Bretagne aux Pyrénées, suivez ces femmes et ces hommes dans leur traque sans merci. Entre saisies spectaculaires et face-à-face tendus avec les trafiquants, découvrez le quotidien explosif des derniers remparts contre le crime organisé !