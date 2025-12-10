"M comme Maison" à Lyon vendredi 12 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:00 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène à Lyon.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

M comme Maison vous propose de l'accompagner aujourd'hui dans l'une de nos plus belles capitales françaises, habituellement surnommée la ville des lumières. C'est à Lyon que nous partons cette semaine, largement reconnue pour sa gastronomie, son patrimoine mais aussi sa vie culturelle. Une émission qui devrait donc vous ravir.

Stéphane retrouvera Caroline. Elle est propriétaire d'une maison de la fin du 19e, située dans la région lyonnaise. Locataires au départ, elle et son mari ont eu la possibilité d'acheter la maison et ont alors décidé de procéder à quelques transformations avec l'aide du cabinet d'architecture Royal Roulotte. Objectif : marier avec harmonie l'ancien et le moderne avec en plus quelques notes bohèmes !

Karine et Gaëlle aident Claudia qui souhaite délimiter l'entrée du salon avec la création de rangements supplémentaires... Un cahier des charges est finalement assez clair... À nos deux architectes de trouver la solution pour répondre à sa demande avec comme toujours style et ingéniosité !

Stéphane Millet en fin connaisseur du secteur nous fera découvrir une adresse déco à Villeurbanne, aux portes de Lyon : l'atelier WHO ET WE - Créateurs de luminaires.

Cécile Siméone nous ouvrira les portes de sa maison et a sélectionné aussi pour nous quelques belles adresses dont elle a le secret !