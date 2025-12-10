recherche
"Les maternelles XXL" mercredi 10 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 171
"Les maternelles XXL" mercredi 10 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mercredi 10 décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 10 décembre 2025 :

  • Papa veuf, j’ai fait équipe avec mes enfants !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • L’Âne Trotro a déjà 25 ans !
  • Connaissez-vous le mermaiding ?
  • Tout comprendre au sommeil de votre bébé !
  • À Rennes, une famille afghane réfugiée dans une école
  • Sauvons les colonies de vacances !
  • Vrai-faux sur les doudous de nos enfants
  • Et maintenant, du téléshopping sur les réseaux !
  • Alice Pol, une enfance sans insouciance…
  • Que faire si ça se passe mal avec un enseignant ?
Dernière modification le mercredi, 10 décembre 2025 15:15
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Suivez nous...