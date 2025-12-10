"Les maternelles XXL" mercredi 10 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 10 décembre 2025 :
- Papa veuf, j’ai fait équipe avec mes enfants !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- L’Âne Trotro a déjà 25 ans !
- Connaissez-vous le mermaiding ?
- Tout comprendre au sommeil de votre bébé !
- À Rennes, une famille afghane réfugiée dans une école
- Sauvons les colonies de vacances !
- Vrai-faux sur les doudous de nos enfants
- Et maintenant, du téléshopping sur les réseaux !
- Alice Pol, une enfance sans insouciance…
- Que faire si ça se passe mal avec un enseignant ?