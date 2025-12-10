"28 minutes" mercredi 10 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 10 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 10 décembre 2025 :



Fabienne B., "mauvaise fille" ou l’histoire d’une reconstruction

"Je suis née pour un destin tragique. Je vais tout connaître : abandon, violences, injustices. (...) pourtant, ma vie vaut d’être vécue", débute Fabienne Bichet dans "Moi, Fabienne B., mauvaise fille", récit intime publié aux éditions Textuel.

La sexagénaire revient dans son ouvrage sur sa vie empreinte de résilience qui l'a conduite à devenir une directrice de casting émérite et reconnue. Elle est l'invitée ce soir du 28 Minutes.

Politique migratoire : pourquoi l’Union européenne serre la vis ?

Lundi 8 décembre, l'UE a approuvé un durcissement de sa politique migratoire. Sous la pression de la droite et de l'extrême droite, l'immense majorité des 27 ministres de l'Intérieur des États membres ont donné leur feu vert pour encadrer plus strictement les arrivées et les renvois de migrants. Les pays européens pourront délocaliser leurs centres de rétention en dehors du territoire, pour l'expulsion de migrants dont la demande d’asile a été rejetée. Les sanctions à l’encontre des migrants en situation irrégulière pourront être plus lourdes s’ils refusent de quitter le territoire. Ils pourront notamment être renvoyés vers des pays dont ils ne sont pas originaires. La France et l’Espagne s'interrogent sur la légalité et l’efficacité de certaines de ces mesures qui doivent être approuvées par le Parlement européen avant d’être mises en place.

Xavier Mauduit plonge dans l'univers carcéral entre les lignes des écrivains alors que Nicolas Sarkozy publie "Journal d'un prisonnier".

Marie Bonnisseau s’intéresse au basketteur français Rudy Gobert, qui sauve le fabricant de meubles en bois Gautier de la faillite, ancien sponsor du club de Cholet pour lequel il jouait plus jeune.