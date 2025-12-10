"Envoyé Spécial" jeudi 11 décembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 11 décembre 2025 :

Flambée de l’or : comment en profiter ?

L’or vaut huit fois plus qu’il y a 20 ans. En octobre dernier, il a atteint le record historique de 120€ le gramme, précipitant vendeurs et acheteurs, mais aussi escrocs, dans une nouvelle « ruée vers l’or ».

Alors, est-ce vraiment le moment de vendre ses vieux bijoux ? De plus en plus de français y pensent. Envoyé spécial a suivi ces particuliers qui essaient de profiter de la hausse de l’or pour illuminer leur fin d’année. Si certains cherchent à vendre leurs bijoux de famille au plus offrant, d’autres les troquent contre de petits prêts en espèces.

À la clé de bonnes nouvelles, mais aussi de mauvaises surprises… Les équipes du magazine ont en effet découvert que des marchands itinérants rachètent votre or à des prix dérisoires, quand d’autres n’hésitent pas à franchement transgresser la loi.

Chez les investisseurs enfin, c’est aussi l’embrasement. Pièces d’or, lingots et désormais « lingotins », connaissent un succès grandissant. Les fabricants peinent même à suivre… Entre petites escroqueries et grands profits, Envoyé Spécial vous propose une enquête sans poudre aux yeux.

Un reportage de Chloé Vienne, Floriane Chaume, Gabriel Moret, Anthony Métrot, Sébastien Giraudon et Jérôme Prouvost - Particules Docs.

L’incroyable business des dinosaures

5 millions d’euros pour un fossile de Tricératops, 23 millions pour un fossile de Tyrannosaure-rex : le business des fossiles de dinosaures explose.

Ces créatures extraordinaires, disparues il y a 66 millions d’années et de grande valeur scientifique, attirent les foules lors des ventes aux enchères, et sont l’objet de spéculation comme des œuvres d’art.

Des sols argileux de la Charente aux terres arides du Montana aux États-Unis, Envoyé spécial s’est aventuré sur les traces de ces dinosaures, qui font rêver le public, les collectionneurs et les paléontologues. Des dinosaures devenus objets de collection, sortis de terre par des chasseurs de fossiles qui en font commerce, notamment aux Etats-Unis, là où il suffit de se pencher – au bon endroit - pour ramasser un os fossilisé de plusieurs millions d’années.

Comment s'organise ce business ? Ces fossiles, vendus des millions d’euros, sont-ils vraiment si rares et précieux ? et comment s’assurer de leur authenticité ?

Un reportage d'Anaïs Bard, Juliette Jonas et Gaëlle Pidoux.



"Mayotte : le décompte impossible"

Alors que Mayotte s'apprête à commémorer le premier anniversaire du cyclone Chido, une bataille de chiffres fait rage dans l’archipel. Combien d’habitants vivent réellement à Mayotte ?

Le 101e département français est le seul territoire dont on ne connaît pas précisément le nombre d’habitants. 329 000 selon l’Insee, 500 000 avancés par certains élus. Pour la première fois, l’Insee a lancé une opération de recensement d’une ampleur exceptionnelle : 700 agents mobilisés jusqu’au 10 janvier pour dresser un état précis de la population.

L’équipe d’Envoyé Spécial a suivi ces recenseurs jusque dans les zones les plus inaccessibles des bidonvilles, où s’entassent des milliers de familles vivants dans la peur de l’expulsion. L'enjeu est crucial : les subventions pour la reconstruction de Mayotte dépendent directement du nombre de personnes qui y vivent, qu’elles soient déclarées, sans papiers, hébergées en dur ou dans les “bangas”, ces abris précaires en tôle.

Un reportage d'Isabelle Sabourault, Ulysse Cailloux, Martin Sorbets et Marielle Krouk.