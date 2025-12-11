"Arnaques !" samedi 13 décembre 2025 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

Samedi 13 décembre 2025 à 21:10, M6 rediffusera un numéro du magazine "Arnaques !" dans lequel Julien Courbet ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Les cas traités dans ce numéro

Il aurait arnaqué une quarantaine de femmes

Julien Courbet et son équipe lèvent le voile sur un escroc aux multiples visages. Près de Chartres, un homme séduit des femmes sur des sites de rencontre, s'installe avec elles, et fonde même une famille avec chacune... avant de les dépouiller de leurs économies. Plus de 40 victimes ont été identifiées, certaines se sont retrouvées avec des dettes allant jusqu'à 17 000 euros. Ce séducteur, un manipulateur en série, aurait arnaqué toutes ses compagnes mais aussi ses clients, ses employés et ses fournisseurs pour un montant total de plus de 100 000 euros !

Incroyable ! Le chef d'entreprise aux 300 victimes

En banlieue parisienne, l'équipe enquête sur un marchand de biens sans scrupule qui a vendu pour plusieurs millions d'euros d'appartements fictifs. Célia, une de ses victimes, se retrouve avec une dette de 800 000 euros pour quatre appartements dont certains n'existent même pas. L'homme aurait utilisé la complicité d'un notaire pour donner une apparence de légalité à ses transactions frauduleuses. Mais il sévit également dans d’autres domaines : il serait à la tête de trois garages vendant des voitures d’occasion à des prix cassés. Plus de 300 victimes ont été identifiées. Malgré une interdiction de gérer, l'homme continuerait ses activités frauduleuses en utilisant des prête-noms.

Immobilier : ils paient pour des appartements déjà loués

Cette arnaque aurait fait des centaines de victimes. Toutes cherchaient une location pour se loger. Mais l’agence les a fait payer pour des appartements déjà loués ou qui ne correspondaient pas du tout à leur recherche.

Une fois de plus, l'équipe de Julien Courbet tentera de mettre fin à ces agissements et d'obtenir justice pour toutes ces victimes qui ont perdu leurs économies face à cet escroc aux multiples visages.